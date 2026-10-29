Χρήστος Τζόλης: Σύντομα στη διάθεση της Άρσεναλ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή του Χρήστου Τζόλη στη δράση, με τον Έλληνα διεθνή να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να προλάβει το μεγάλο ντέρμπι της Άρσεναλ με τη Λίβερπουλ, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στο «Άνφιλντ».

Ο 24χρονος εξτρέμ βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης από τις αρχές Οκτωβρίου, όταν τραυματίστηκε στον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία, για το Nations League. Οι εξετάσεις έδειξαν θλάση στον δεξιό δικέφαλο μηριαίο, με τις αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία δύο έως τριών εβδομάδων.

Η αποθεραπεία του, ωστόσο, εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο, με τα δημοσιεύματα από την Αγγλία να αναφέρουν ότι ο Έλληνας άσος βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του. Η συμμετοχή του στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ παραμένει ανοιχτή, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες και την αξιολόγηση του ιατρικού επιτελείου.

Η επιστροφή του Τζόλη θεωρείται σημαντική για την Άρσεναλ, καθώς ο διεθνής ποδοσφαιριστής είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του Μικέλ Αρτέτα και προσφέροντας λύσεις στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Την ίδια ώρα, οι «κανονιέρηδες» αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα τραυματισμών, με τον προπονητή τους να περιμένει την επιστροφή βασικών ποδοσφαιριστών ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης.

Το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ αποτελεί μία σημαντική δοκιμασία για την Άρσεναλ και ο Χρήστος Τζόλης δίνει τη δική του μάχη με τον χρόνο, με στόχο να τεθεί ξανά στη διάθεση του προπονητή του.