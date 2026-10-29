Ο Εμπαπέ ίσως πληρώσει εκατομμύρια ευρώ στην Κίνα

Έντονο παρασκηνιακό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξελίξεις γύρω από τον Κιλιάν Εμπαπέ και τις εμπορικές του συμφωνίες στην Ασία. Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει σφοδρές αντιδράσεις στην Κίνα μετά από ατυχή σχόλιά του σε πρόσφατη συνέντευξη, τα οποία θεωρήθηκαν προσβλητικά για τον κινεζικό λαό. Αν και ο ίδιος ζήτησε δημόσια συγγνώμη δηλώνοντας τον βαθύ σεβασμό του, οι κινεζικές εταιρείες προχωρούν σε ακυρώσεις χορηγιών.

Η κρίση αυτή επηρεάζει άμεσα και τη La Liga, καθώς η κρατική τηλεόραση της Κίνας αρνείται να μεταδώσει τον επερχόμενο αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ράθινγκ Σανταντέρ, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τα σχέδια του προέδρου της λίγκας, Χαβιέρ Τέμπας, για οικονομική διείσδυση στην ασιατική αγορά.

Από την πλευρά του, ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη χάσει αρκετούς χορηγούς. Εκτιμήσεις που δημοσιεύει το κινεζικό μέσο ενημέρωσης The Paper αναφέρουν ότι, από τα 30 εκατομμύρια δολάρια που κερδίζει παγκοσμίως ο Γάλλος από συμφωνίες χορηγίας αυτή τη σεζόν, τουλάχιστον τα 10 εκατομμύρια προέρχονται από συμφωνίες με κινεζικές εταιρείες. Ωστόσο, η απώλεια εσόδων ίσως να μην είναι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει τώρα ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Μάλιστα, το The Paper -επικαλούμενο τον Αστικό Κώδικα της Κίνας- επισημαίνει ότι οι εταιρείες που κατήγγειλαν μονομερώς τα συμβόλαιά τους με τον Εμπαπέ έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν σημαντικές αποζημιώσεις από τον Γάλλο.

«Οι συμβάσεις ορίζουν, κατά κανόνα, ότι ο συμβαλλόμενος δεν πρέπει να θίγει το εθνικό αίσθημα ούτε να προκαλεί έντονα αρνητική αντίδραση της κοινής γνώμης, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τη μάρκα. Εάν ο Εμπαπέ δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει νομίμως τη συμφωνία και -βάσει των συμβατικών όρων ή της πραγματικής συμπεριφοράς του συμβαλλομένου- να αξιώσει αποζημίωση από το πρόσωπο που εκπροσωπεί τη μάρκα».

Ο Φου Γιαν, διευθυντής της δικηγορικής εταιρείας Henan Zejin, εξηγεί ότι, εάν μια σύμβαση αναφέρει ρητά πως ο συμβαλλόμενος οφείλει να απέχει από λόγια ή πράξεις που βλάπτουν την εικόνα της μάρκας ή παραβιάζουν τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη, τότε η εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση, χωρίς να υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης για τη λύση της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι εταιρείες μπορούν να εγείρουν άμεση αξίωση βάσει ρήτρας περί προκαθορισμένης αποζημίωσης (ποινικής ρήτρας) που περιλαμβάνεται στη σύμβαση· η αξίωση αυτή ενδέχεται να αφορά την επιστροφή αμοιβών που έχουν ήδη καταβληθεί, καθώς και την καταβολή αποζημίωσης για τη ζημία που υπέστη η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών που σχετίζονται με το διαφημιστικό υλικό.

Κατά συνέπεια, ο Κιλιάν Εμπαπέ ενδέχεται να κληθεί να καταβάλει σημαντικά χρηματικά ποσά στις εταιρείες που διέκοψαν τη συνεργασία τους μαζί του.