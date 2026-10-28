LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μια Γυναίκα

Μια Γυναίκα

22:00
ALPHA NEWS

Μπαρτζώκας αγκάλιασε …. Αταμάν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
28/10/2026 22:09
Μπαρτζώκας αγκάλιασε …. Αταμάν
Αγκαλιά Μπαρτζώκα - Αταμάν Hızlı Hücum

Για τις κόντρες τους  στο Ελληνικό πρωτάθλημα και την Euroleague έχουν γραφτεί εκατομμύρια λέξεις . Θεωρούνται και είναι από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη .

Ο λόγος για τον Εργκίν Αταμάν και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, οι οποίοι συναντήθηκαν ξανά για πρώτη φορά μετά την απομάκρυνση του Τούρκου από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο γήπεδο της Μπεσίκτας όπου ο Εργκίν Αταμάν έδωσε το παρών για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την τουρκική ομάδα. Ο κόουτς του Ολυμπιακού είχε θερμή χειραψία πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Αταμάν με τον οποίο αγκαλιάστηκε και τα είπαν για πολύ λίγο.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης