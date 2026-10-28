Μπαρτζώκας αγκάλιασε …. Αταμάν

Για τις κόντρες τους στο Ελληνικό πρωτάθλημα και την Euroleague έχουν γραφτεί εκατομμύρια λέξεις . Θεωρούνται και είναι από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη .

Ο λόγος για τον Εργκίν Αταμάν και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, οι οποίοι συναντήθηκαν ξανά για πρώτη φορά μετά την απομάκρυνση του Τούρκου από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο γήπεδο της Μπεσίκτας όπου ο Εργκίν Αταμάν έδωσε το παρών για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την τουρκική ομάδα. Ο κόουτς του Ολυμπιακού είχε θερμή χειραψία πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Αταμάν με τον οποίο αγκαλιάστηκε και τα είπαν για πολύ λίγο.