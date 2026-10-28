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Χάρι Κέιν: Γιόρτασε στο Λονδίνο την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
28/10/2026 11:06
Χάρι Κέιν: Γιόρτασε στο Λονδίνο την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας
«Χρυσή Μπάλα»: Ο Άγγλος ΄΄αρχηγός΄΄ της Εθνικής γιόρτασε την διακρισή του Kin Cheung/AP

Μια  ΄΄ χρυσή βραδιά ΄΄  στο Λονδίνο πέρασε ο Χάρι Κέιν, ο οποίος επέλεξε να γιορτάσει την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα του πρόσωπα και φίλους από τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Άγγλος επιθετικός βρέθηκε στο γνωστό νυχτερινό κέντρο Cirque le Soir, στο Σόχο, μαζί με τη σύζυγό του, τους γονείς του και μια παρέα φίλων. Η διασκέδαση κράτησε μέχρι αργά, με τον ποδοσφαιριστή και τους καλεσμένους του να απολαμβάνουν τη μουσική και να χορεύουν.

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