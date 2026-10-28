Χάρι Κέιν: Γιόρτασε στο Λονδίνο την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας

Μια ΄΄ χρυσή βραδιά ΄΄ στο Λονδίνο πέρασε ο Χάρι Κέιν, ο οποίος επέλεξε να γιορτάσει την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα του πρόσωπα και φίλους από τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Άγγλος επιθετικός βρέθηκε στο γνωστό νυχτερινό κέντρο Cirque le Soir, στο Σόχο, μαζί με τη σύζυγό του, τους γονείς του και μια παρέα φίλων. Η διασκέδαση κράτησε μέχρι αργά, με τον ποδοσφαιριστή και τους καλεσμένους του να απολαμβάνουν τη μουσική και να χορεύουν.