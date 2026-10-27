Βίντεο: Η αγκαλιά Όσμαν – Αταμάν πριν τον αγώνα Μπαχτσεσεχίρ-ΠΑΟΚ

Ο Τούρκος τεχνικός, εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του ΠΑΟΚ στην Κωνσταντινούπολη όπου βρέθηκε για τον αγώνα του EuroCup κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ και μαζί με τον γιο του Σαρπ, αλλά και συνεργάτες του στην Εθνική ομάδα βρέθηκε στο Σινάν Ερντέμ για να παρακολουθήσει τον αγώνα.

Όταν ο Τσέντι Όσμαν βγήκε για ζέσταμα και αντιλήφθηκε την παρουσία τους αμέσως βρέθηκε κοντά τους και είχε ιδιαίτερα θερμό εναγκαλισμό με τον κ. Αταμάν