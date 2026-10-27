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Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό: Σοβαρότερος ο τραυματισμός το Ουναΐ

Μπαίνει χειρουργείο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
27/10/2026 13:38
Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό: Σοβαρότερος ο τραυματισμός το Ουναΐ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Ο Αζεντίν Ουναΐ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς η νέα ιατρική αξιολόγηση του τραυματισμού του έδειξε ρήξη τένοντα στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού. Η απουσία του Μαροκινού μέσου από τον Παναθηναϊκό θα διαρκέσει περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις, με την επιστροφή του να τοποθετείται πλέον στα play offs.

Η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη. Η απόφαση προέκυψε έπειτα από κοινή συμφωνία του ποδοσφαιριστή και της ομάδας, με βασικό στόχο να περιοριστεί όσο γίνεται ο κίνδυνος νέου τραυματισμού.

Η δεύτερη μαγνητική έδειξε τη ρήξη

Οι γιατροί προχώρησαν σε δεύτερη μαγνητική τομογραφία αφού υποχώρησε το αιμάτωμα, ώστε να έχουν σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση του Ουναΐ. Η εξέταση ανέδειξε ότι το πρόβλημα ήταν βαρύτερο από εκείνο που είχε αρχικά υπολογιστεί.

Η διάγνωση αφορά ρήξη τένοντα στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού, τραυματισμό που οδηγεί τον παίκτη στο χειρουργείο αντί για συντηρητική αντιμετώπιση.

Παναθηναϊκός: Αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα επιστροφής του Ουναΐ

Ο Παναθηναϊκός είχε αρχικά υπολογίσει ότι ο Ουναΐ θα μπορούσε να επανέλθει μετά τον Ιανουάριο. Τα νέα δεδομένα, όμως, μεταθέτουν την επιστροφή του στη διάρκεια των play offs.

Η εξέλιξη αποτελεί σημαντική απώλεια για τους «πράσινους», καθώς ο Μαροκινός μέσος βρισκόταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση πριν από τον τραυματισμό του.

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