Η ΑΕΚ Βάζει τη μητρότητα στο παιχνίδι – Αυτόματη ανανέωση συμβολαίου και επίδομα εγκυμοσύνης

Στο γήπεδο οι αθλήτριες αγωνίζονται για τη νίκη. Όμως, όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια, δεν θα πρέπει να χρειάζεται να επιλέξουν ανάμεσα στον αθλητισμό και τη μητρότητα.

Ένα διαφορετικό μήνυμα στέλνει η ΑΕΚ, καθώς η ομάδα βόλεϊ γυναικών προχωρά σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη των αθλητριών της που μένουν έγκυες.

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος θα ανανεώνει αυτόματα για έναν ακόμη χρόνο το συμβόλαιο κάθε αθλήτριας που κυοφορεί κατά το τελευταίο έτος της συνεργασίας της με την ομάδα. Παράλληλα, θεσπίζει επίδομα εγκυμοσύνης, το οποίο θα καλύπτει τόσο τη διάρκεια της κύησης όσο και την περίοδο αποχής από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το πότε λήγει το συμβόλαιό της.

Η αρχή γίνεται με την Εβίτα Ξηντάρα, τη βολεϊμπολίστρια της Ένωσης που ετοιμάζεται να γίνει μητέρα και εξασφάλισε την ανανέωση της συνεργασίας της με την ομάδα για ακόμη έναν χρόνο.

Με αυτή την απόφαση, η ΑΕΚ επιχειρεί να αποδείξει στην πράξη ότι η μητρότητα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην αθλητική διαδρομή μιας γυναίκας.

Γιατί οι σημαντικότερες νίκες δεν καταγράφονται πάντα στον πίνακα του σκορ. Κάποιες κερδίζονται όταν μια αθλήτρια ξέρει ότι, ακόμη κι όταν αλλάζουν οι προτεραιότητές της, δεν μένει μόνη της.