Μία ακόμη σπουδαία ατομική διάκριση πρόσθεσε στο βιογραφικό του ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης(MVP) της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την τεράστια αγωνιστική του αξία.

Ο σταρ του Ολυμπιακού ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη σπουδαία νίκη των «ερυθρόλευκων» με 97-95 απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στην Κύπρο, πραγματοποιώντας μία εμφάνιση που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Ο Βεζένκοφ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους, εννέα ριμπάουντ, μία ασίστ και ένα κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 41 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR). Μία επίδοση που του χάρισε επάξια το βραβείο του MVP της αγωνιστικής.

Μάλιστα, το μυθικό τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου έστειλε το ματς με την Μακάμπι στην παράταση, σόκαρε φιλάθλους και συμπαίκτες και δικαίως του εξασφάλισε τη θέση στην κορυφή των κορυφαίων φάσεων της Euroleague.

Ο συμπαίκτης του Βεζένκοφ, Κόρι Τζόσεφ, άρπαξε βρέθηκε στη δεύτερη θέση του βάθρου, καθώς ήταν αυτός που σκόραρε το μοιραίο τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα με τη Μακάμπι.

Ιστορική επίδοση με 19 βραβεία MVP

Η συγκεκριμένη διάκριση έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτελεί την 19η φορά που ο Βεζένκοφ αναδεικνύεται MVP αγωνιστικής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στη EuroLeague, καθώς συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες της Ευρώπης και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αγωνιστικά όπλα των Πειραιωτών.