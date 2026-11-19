Με σημαντικές απουσίες στη μεσαία γραμμή συνεχίζει ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ηρακλή, την Κυριακή (23/11), στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ο τραυματισμός του Γκουστάβο Πουέρτα ήρθε να προστεθεί σε εκείνον του Σαντιάγκο Έσε, περιορίζοντας τις επιλογές του Ιμανόλ Αλγουαθίλ ενόψει των δύο σημαντικών αναμετρήσεων με Ηρακλή και Μίλαν.

Ο Κολομβιανός μεσος τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο, κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της εθνικής του ομάδας με τη Χιλή. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κάκωση ή διάταση, ενώ τα αρχικά ιατρικά ευρήματα δεν έδειξαν ρήξη χιαστού ή πρόβλημα στον μηνίσκο.

Οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν την επιστροφή του στην Ελλάδα, ώστε να εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού. Μέχρι τότε, δεν υπάρχει ασφαλής εκτίμηση για το διάστημα της απουσίας του.

Οι διαθέσιμες λύσεις για τον άξονα

Με τον Έσε να συνεχίζει την αποκατάστασή του και τον Πουέρτα εκτός προπονήσεων, ο Αλγουαθίλ καλείται να βρει λύσεις. Για το παιχνίδι με τον Ηρακλή αναμένεται να δώσει περισσότερο χρόνο στον Λορέντσο Σιπιόνι, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει περιορισμένη συμμετοχή υπό τις οδηγίες του Βάσκου τεχνικού.

Ωστόσο, ο Αργεντινός δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League. Έτσι, ενόψει της αναμέτρησης με τη Μίλαν στο Φάληρο, ο Ρέμο Φρόιλερ είναι ο μοναδικός διαθέσιμος καθαρόαιμος μέσος.

Εφόσον δεν υπάρξει επιστροφή κάποιου τραυματία, ο προπονητής των Πειραιωτών εξετάζει εσωτερικές αλλαγές. Ο Τσικίνιο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να αγωνιστεί δίπλα στον Φρόιλερ, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επιλογή του Σα. Παράλληλα, στον Ολυμπιακό περιμένουν την επάνοδο του Έσε, η κατάσταση του οποίου παρακολουθείται καθημερινά.

Μόλις δύο προπονήσεις με όλο το γκρουπ

Την ίδια ώρα, οι προπονήσεις στου Ρέντη συνεχίζονται με ασκήσεις τακτικής και τελειώματα φάσεων. Στο πρόγραμμα επέστρεψαν και άλλοι διεθνείς, μεταξύ των οποίων οι Παναγιώτης Ρέτσος και Ρέμο Φρόιλερ.

Το πρόβλημα για τον Αλγουαθίλ είναι ο περιορισμένος χρόνος προετοιμασίας με όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους. Ο Βάσκος θα έχει μόλις δύο κανονικές προπονήσεις, την Παρασκευή και το Σάββατο, για να αξιολογήσει την κατάσταση των διεθνών, αλλά και όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Οι τελικές αποφάσεις για την ενδεκάδα αναμένεται να ληφθούν την τελευταία στιγμή, καθώς ο προπονητής δεν θέλει να ρισκάρει βιαστικές επιλογές πριν διαπιστώσει την αγωνιστική κατάσταση των παικτών του.