Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης αύριο στη Sunel Arena, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague, με το παιχνίδι να είναι ήδη sold out.

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση στα Λιόσια.

Συγκεκριμένα, την ευθύνη της διαιτησίας θα έχουν ο Σέρβος Ίλια Μπελόσεβιτς, ο Γάλλος Μεχντί Ντιφαλά και ο Κροάτης Λούκα Καρντούμ. Οι τρεις διαιτητές ορίστηκαν μία ημέρα πριν από το μεγάλο παιχνίδι, στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα την πορεία τους στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Πειραιά προέρχεται από μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει το θετικό αποτέλεσμα στην παράταση, σε ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε.

Ο Σάσα Βεζένκοφ έστειλε την αναμέτρηση στο επιπλέον πεντάλεπτο με εύστοχο τρίποντο, ενώ ο Κόρι Τζόζεφ πέτυχε το νικητήριο καλάθι στην εκπνοή της παράτασης, με buzzer beater.

Πλέον, οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στη Ρεάλ Μαδρίτης, αναζητώντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στην Euroleague. Παράλληλα, θέλουν να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή «διαβολοβδομάδα» και να διατηρηθούν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Από την άλλη πλευρά, η ισπανική ομάδα έρχεται στην Αθήνα μετά την ήττα της στην Κωνσταντινούπολη από την Μπεσίκτας.