Αλλαγή ώρας διεξαγωγής σημειώθηκε στο παιχνίδι ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ηρακλή για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος, όπως γνωστοποίησε η Super League. Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση της Κυριακής 6 Δεκεμβρίου μεταφέρεται δύο ώρες νωρίτερα, με τη σέντρα να ορίζεται για τις 18:00 αντί για τις 20:00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη.

Αναλυτικά η ενημέρωση της διοργανώτριας αρχής αναφέρει:

«Γνωστοποιείται πως η αναμέτρηση Ο.Φ.Η. – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ, στο πλαίσιο της 13ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, τροποποιείται ως προς την ώρα έναρξης και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 06.12.2026 στις 18:00 (αντί στις 20:00)».