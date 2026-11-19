Η Εθνική Ελλάδας ανέβηκε στην 40ή θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, συγκεντρώνοντας 1.502,14 βαθμούς. Η νέα άνοδος κατά μία θέση έπειτα από τις δύο τελευταίες αγωνιστικές του UEFA Nations League ολοκληρώνει μια χρονιά βελτίωσης για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Η Ελλάδα έχει κερδίσει συνολικά έξι θέσεις από τον Ιανουάριο του 2026, όταν βρισκόταν στην 46η θέση. Η «γαλανόλευκη» κατατάσσεται πλέον 40ή ανάμεσα στις 211 χώρες που περιλαμβάνει η παγκόσμια λίστα της FIFA.

Τα αποτελέσματα που έφεραν την άνοδο της Ελλάδας

Τα αποτελέσματα στο UEFA Nations League συνέβαλαν στην ενίσχυση της βαθμολογικής συγκομιδής της Εθνικής Ελλάδας. Στην άνοδο του FIFA Ranking προστέθηκε και η νίκη με 1-0 απέναντι στη Σερβία στον Βόλο.

Η βελτιωμένη θέση αποτυπώνει την πορεία της ομάδας στη διάρκεια του 2026 και την προσπάθειά της να επιστρέψει σε υψηλότερα επίπεδα της διεθνούς κατάταξης.

Επικεφαλής ομίλου η Εθνική στα προκριματικά EURO

Η παρουσία της Ελλάδας στη League A του Nations League δίνει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θέση επικεφαλής ομίλου στην κλήρωση για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ, όπου η Εθνική Ελλάδας θα μάθει τους αντιπάλους της στην προκριματική φάση του EURO.

Ισπανία, Αργεντινή και Γαλλία στην κορυφή της FIFA

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA παραμένει η Ισπανία. Η Αργεντινή βρίσκεται στη δεύτερη θέση και η Γαλλία ακολουθεί στην τρίτη.