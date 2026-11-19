Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη απέναντι στην Καλαμάτα το Σάββατο, προκειμένου να συνεχίσει με μεγαλύτερη ηρεμία, ενώ η απουσία του Μαρίν δημιουργεί ερωτήματα για τις επιλογές στη μεσαία γραμμή.

Παράλληλα, αμφίβολη παραμένει η παρουσία του Κάιρινεν στην αποστολή.

Η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που θέλει να παίζει το δικό της παιχνίδι και γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η ΑΕΚ γνωρίζει τη σημασία του συγκεκριμένου αγώνα, καθώς οι τρεις βαθμοί θα της δώσουν μεγαλύτερη ηρεμία για τη συνέχεια.

Την ίδια ώρα, υπάρχει ανάγκη για πιο πειστικές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα. Η Ένωση καλείται να αρχίσει να παίρνει πιο καθαρές νίκες, με ιδιαίτερη έμφαση στις εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Τα ερωτήματα για τη μεσαία γραμμή

Η απουσία του Μαρίν περιπλέκει τις επιλογές για τον άξονα, καθώς υπάρχουν πλέον διαφορετικά σενάρια για τους ποδοσφαιριστές που θα καλύψουν τις θέσεις στη μεσαία γραμμή απέναντι στην Καλαμάτα.

Όσον αφορά τον Κάιρινεν, δεν αναμένεται να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα. Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρίσκεται στον πάγκο, κάτι που θα ξεκαθαρίσει ενόψει της αναμέτρησης. Ο ποδοσφαιριστής αντιμετώπισε πρόβλημα κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα της Φινλανδίας.

Τέλος, στη συζήτηση τέθηκαν και τα μεταγραφικά σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα γύρω από την ΑΕΚ.