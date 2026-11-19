Άλλη μία απώλεια για την μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, καθώς ο Τσικίνιο υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο, ενώ έκανε προπόνηση.

Σύμφωνα με πληροσορίες, ο Πορτογάλος μέσος τραυματίστηκε στην προπόνηση των «ερυθρόλευκων» και φαίνεται ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τα τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 2,5 μήνες.

Αυτή η εξέλιξη, έρχεται να δημιουργήσει νέα προβήματα για την ομάδα Ολυμπιακού, καθώς αντιμετωπίζει ήδη σημαντικά προβλήματα τραυματισμών στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Σημαντικές απώλειες στην μεσαία γραμμή

Ο τραυματισμός του Τσικίνιο έρχεται σε μία δύσκολη περίδο καθώς παράλληλα, απουσιάζουν ο Σαντιάγκο Έσε και ο Γκουστάβο Πουέρτα, περιορίζοντας έτσι τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητικού επιτελείου.

Ειδικότερα, ο Έσε βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο, ενώ ο Πουέρτα αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η σοβαρότητα του δικού του τραυματισμού και ο χρόνος επιστροφής του.