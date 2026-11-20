Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τέθηκε εκτός αποστολής στον αγώνα με τη Βασίλισσα αλλά πήγε …γήπεδο. Τα μάτια του κόσμου εστιασμένα επάνω του μετά και τους ΄΄χρησμούς΄΄ του στα social media που έχουν βάλει φωτιά στην σχέση του με την ομάδα του Πρωταθλητή Ευρώπης.

Όταν η εικόνα του μεταδόθηκε στα matrix του γηπέδου μερίδα του κόσμου της ομάδας τον αποδοκίμασε .

Ο Ντόρσεϊ ακόμη κατά την διάρκεια της ομιλίας στου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια,

μετά την μεγάλη νίκη έδειξε εμφανώς οτι το σώμα του ήταν εκεί αλλά το πνεύμα του …αλλού. Παρέμεινε κρυμμένος πίσω απο την κολώνα . Οι φίλαθλοι της ομάδας θεωρούν ότι δεν προσπαθεί για να γίνει ξανά μέλος της ομάδας.