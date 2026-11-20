Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ έως τις 30 Ιουνίου 2031, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου ποδοσφαιριστή.

Ο αρχηγός του Δικεφάλου παραμένει στην Τούμπα, όπου αγωνίζεται από το 2020 και έχει συνδέσει το όνομά του με τίτλους και καθοριστικές εμφανίσεις.

Η συμφωνία αφορά έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια. Ο Ζίβκοβιτς έχει καταγράψει με τη φανέλα του ΠΑΟΚ 292 συμμετοχές, 70 γκολ και 75 ασίστ, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο.

Ο Ζίβκοβιτς ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Νασιονάλ στο Νις, πριν μετακινηθεί το 2009 στην Παρτίζαν. Στον σερβικό σύλλογο φόρεσε το περιβραχιόνιο και έγινε ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία της ομάδας. Το 2016 ακολούθησε η μεταγραφή του στην Μπενφίκα, όπου παρέμεινε για τέσσερα χρόνια.

«Ο Zile θα παραμείνει εδώ! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το 2031!», ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Πηγή Βίντεο: X – PAOK FC