Η UEFA επέβαλε ποινή αποκλεισμού δύο αγωνιστικών στον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, έπειτα από την αποβολή του μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Κοϊτά διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τον διαιτητή του αγώνα, Μαουρίτσιο Μαριάνι, πριν δεχθεί την κόκκινη κάρτα.

Τα παιχνίδια της ΑΕΚ που θα χάσει

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο Κοϊτά δεν θα είναι διαθέσιμος για την εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ απέναντι στην Κόμο, στις 24 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, θα χάσει και τον εντός έδρας αγώνα με τη Γαλατάσαραϊ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 8 Δεκεμβρίου, επίσης για τη League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ διατηρεί δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της UEFA, επιδιώκοντας τη μείωση της τιμωρίας του Αμπουμπακαρί Κοϊτά.