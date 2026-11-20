Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επαφών με τον Τζάστιν Άντερσον, τον έμπειρο φόργουορντ της Ντουμπάι, με στόχο να ενισχύσει το ρόστερ του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν στο γόνατο.

Η υπόθεση φέρεται να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, καθώς απομένουν οι τυπικές λεπτομέρειες για τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Η κίνηση αφορά έναν παίκτη με περιορισμένο αγωνιστικό χρόνο στη Ντουμπάι τη φετινή σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ αναζητά αντικαταστάτη του Τσέντι Οσμάν

Ο τραυματισμός του Τσέντι Οσμάν δημιούργησε σημαντικό κενό στην ομάδα, το οποίο ο ΠΑΟΚ επιχειρεί να καλύψει με τον Τζάστιν Άντερσον. Η επιλογή του Αμερικανού φόργουορντ συνδέεται με την ανάγκη για άμεση αγωνιστική ενίσχυση και με παίκτη που μπορεί να προσφέρει στη συγκεκριμένη θέση.

Για να προχωρήσει η μεταγραφή, ο σύλλογος αναμένεται να καλύψει υψηλές οικονομικές απαιτήσεις. Η επένδυση αυτή εκτιμάται ότι συνδέεται με το αγωνιστικό όφελος που προσδοκά ο ΠΑΟΚ από την πιθανή ένταξη του Άντερσον.

Τζάστιν Άντερσον και το μεταγραφικό πλάνο του ΠΑΟΚ

Η επικείμενη συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει ακόμη μία προσθήκη στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Η ομάδα έχει ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα και έχει αυξήσει το μέγεθος και τις επιλογές της στο παρκέ.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» έχει παρουσιάσει μεγαλύτερη συνοχή ως σύνολο, συνδυάζοντας ποιότητα και ομοιογένεια. Η περίπτωση του Άντερσον εντάσσεται στις υψηλές απαιτήσεις που έχουν θέσει οι άνθρωποι του συλλόγου για τη συνέχεια.