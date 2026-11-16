Συνεχίζει τους γρίφους ο Ταϊλερ Ντόρσεϊ με αναρτήσεις στα social media. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού μετά το τέλος της τιμωρίας του, ωστόσο ακόμα δεν αγωνιστεί με τη φανέλα των Πειραιωτών σε παιχνίδι.Αυτή τη φορά, ο Ντόρσεϊ αναδημοσίευσε ένα κομμάτι από ένα podcast.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί κάποια λόγια από το pod, τα οποία κάνουν λόγο για δύναμη αλλά και για αρκετούς ανθρώπους που θα μετανιώσουν για τον τρόπο συμπεριφοράς τους.

Όσα αναφέρουν το reel που ανέβασε ο Ντόρσεϊ: “Μείνε δυνατός. Αρκετοί άνθρωποι θα μετανιώσουν για τον τρόπο που σου έχουν συμπεριφερθεί. Καίνε τη γέφυρα επειδή νομίζουν πως χρειάζεται να την περάσεις. Καθ’όλη τη διάρκεια που τη χρειάζονται”.