Κατηγορηματική η διάψευση του προέδρου της Παρτίζαν για το σενάριο πώλησης στον Ολυμπιακό

Κατηγορηματική η διάψευση του προέδρου της Παρτίζαν για το σενάριο πώλησης στον Ολυμπιακό

Η Παρτίζαν διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια που θέλουν τον Ολυμπιακό να κινείται για την απόκτηση του Κάρλικ Τζόουνς.

Ο πρόεδρος της σερβικής ομάδας, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, ξεκαθάρισε χθες το βράδυ ότι ο Αμερικανός γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το τέλος της επόμενης σεζόν, χωρίς ρήτρα αποχώρησης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της σερβικής ομάδας υπογράμμισε τη σημασία του παίκτη για την ομάδα, χαρακτηρίζοντάς τον καλύτερο παίκτη της. Όπως ανέφερε, η Παρτίζαν στηρίζεται πάνω του για την επίτευξη των αγωνιστικών της στόχων τη φετινή σεζόν και δεν ενδιαφέρεται να τον παραχωρήσει.

Η φημολογία για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού αναπτύχθηκε χθες στο X και γρήγορα προκάλεσε συζητήσεις.

Οι αριθμοί του Κάρλικ Τζόουνς στη EuroLeague

Ο 28χρονος, που έχει ρίζες από το Νότιο Σουδάν και αγωνίζεται στη θέση του γκαρντ, έχει σημαντική παρουσία στη φετινή EuroLeague.

Σε 12 αγώνες με τη φανέλα της Παρτίζαν, με μέσο χρόνο συμμετοχής 27 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα, μετρά 14,4 πόντους, 2,9 ριμπάουντ, 5,9 ασίστ και 0,8 κλεψίματα ανά παιχνίδι.