΄΄Διαστημικός΄΄ Ολυμπιακός έκανε οτι ήθελε στο παρκέ κάνοντας τη Βασίλισσα να παρακολουθρί τους Πρωταθλητές να ΄΄ζωγραφίζουν΄΄ σε άμυνα κια επίθεση . Η Ρεάλ στο πεντάλεπτο είχε κάνει ήδη επτά λάθη δείχνοντας απο την πρώτη στιγμή ποιός είναι το αφεντικό.

Απο το ερυθρόλευκο στρατόπεδο δεν υστέρησε κανείς . Οι απουσίες ήταν σαν να μην υπήρχαν . Η μπάλα γύριζε σαν να έπαιζαν ηλεκτρονικό παιχνίδι . Ο Βενζέκοφ ήταν για ακόμη μια φορά συγκλονιστικός με τον Ταϊρικ Τζόουνς να βάζει …τρίποντο . Οι παίχτες του Μπαρτζώκα ΄΄βουτούσαν΄΄ στην μπάλα ακόμη και όταν η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους . Οι 16 πόντοι διαφορά ( 92-76) που έκλεισε η διαφορά μοιάζει πλασματική.

΄΄Παίζαμε απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα , το ξεκίνημα μπηκε το νερό στο αυλάκι , δεν είναι ευκολο να κάνεις ενα τετοιο παιχνιδι . Ειναι μια ακομη νίκη έχει μεγάλο δρόμο . Ειναι σημαντικό για την ψυχολογία για να συνεχίσουμε΄΄ τόνισε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου.