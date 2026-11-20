Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναφέρθηκε στη συμβολή του στη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, περιγράφοντας τις συζητήσεις που είχαν πριν ο φίλος και συμπαίκτης του πάρει την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στη γερμανική ομάδα.

Ο Έλληνας εξτρέμ μίλησε σε γερμανικό podcast και εξήγησε ότι είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και ανταλλαγή μηνυμάτων.

Ο Καρέτσας είχε ήδη βρεθεί νωρίτερα στην Ντόρτμουντ και μετέφερε στον Κωνσταντέλια την εικόνα που είχε σχηματίσει για το περιβάλλον της ομάδας. Όπως είπε, θεωρούσε ότι οι δύο ποδοσφαιριστές θα μπορούσαν να συνεργαστούν αποτελεσματικά στον αγωνιστικό χώρο.

Οι συζητήσεις πριν από τη μεταγραφή στην Ντόρτμουντ

«Με είχε πάρει τηλέφωνο μερικές ημέρες πριν και ανταλλάξαμε μηνύματα, ενώ μιλήσαμε και τηλεφωνικά για τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Του είπα πώς ήταν τα πράγματα εδώ, επειδή είχα έρθει λίγο νωρίτερα από εκείνον. Προσπάθησα να τον πείσω να έρθει κι αυτός, γιατί ήξερα ότι θα είχαμε πολύ καλή συνεργασία μέσα στο γήπεδο και επειδή είναι φίλος μου», είπε αρχικά για να συμπληρώσει λίγο αργότερα όσον αφορά τη «χημεία» που έχουν οι δυο παίκτες μεταξύ τους, αλλά και τον σοβαρό τραυματισμό του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ.

Η συνεργασία με τον Κωνσταντέλια και ο τραυματισμός

«Νομίζω ότι αυτό φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε μαζί. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία και το απόλαυσα πολύ που αγωνίστηκα μαζί του. Μερικές φορές συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και αποτελούν μέρος της πορείας ενός ποδοσφαιριστή. Εκείνος τώρα δουλεύει σκληρά για να επιστρέψει», κατέληξε.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται εκτός δράσης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο, ο οποίος αναμένεται να τον κρατήσει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους για πολλούς μήνες. Ο Καρέτσας δήλωσε ότι στέκεται δίπλα στον φίλο του σε αυτή την περίοδο, ενώ ο Κωνσταντέλιας συνεχίζει την προσπάθεια για την επιστροφή του.

Πηγή Βίντεο: X – sky