Πρώτος σε νίκες στην παράταση σε όλη τη διοργάνωση

Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στην EuroLeague, καθώς έγινε η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην παράταση.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 97-95 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, για τη 12η αγωνιστική της διοργάνωσης, φτάνοντας τις 27 νίκες σε αγώνες που κρίθηκαν στο έξτρα πεντάλεπτο.

Η νίκη απέναντι στην ομάδα του Κάτας είχε ξεχωριστή σημασία για τους Πειραιώτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Opta, ο Ολυμπιακός έφτασε τις 27 επικρατήσεις στην παράταση και κατέγραψε νέο ρεκόρ στην ιστορία της EuroLeague.

Το απίθανο σουτ του Βεζένκοβ

Για να οδηγηθεί το παιχνίδι στην παράταση χρειάστηκε μια απίθανη ενέργεια από τον Σάσα Βεζένκοβ. Ο παίκτης του Ολυμπιακού ισοφάρισε στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας με ένα εντυπωσιακό σουτ από το κέντρο του γηπέδου.

Το σουτ αυτό κράτησε ζωντανούς τους «ερυθρόλευκους» και έστειλε τις δύο ομάδες στο έξτρα πεντάλεπτο, όπου όλα κρίθηκαν στις τελευταίες στιγμές.

Ο Τζόσεφ ήταν εκείνος που έδωσε το τελικό χτύπημα, ευστοχώντας σε τρίποντο στην εκπνοή της παράτασης και εκτελώντας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.