Ολοκληρώθηκε το παζλ των γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2028 (Euro 2028), με την Εθνική Ελλάδας να τοποθετείται οριστικά στο πρώτο γκρουπ αποφεύγοντας όλα τα μεγάλα «θηρία» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην κλήρωση της 6ης Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ.

Η Ελλάδα θα έχει ισχυρό ανταγωνισμό στο πρώτο γκρουπ, καθώς μαζί της βρίσκονται η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Αγγλία, η Ιταλία, η Δανία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Νορβηγία και η Κροατία.

Στο δεύτερο γκρουπ βρίσκονται η Ουαλία, η Σερβία, η Τουρκία, η Τσεχία, η Ελβετία, η Σουηδία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Βόρεια Ιρλανδία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Σλοβενία και η Ιρλανδία.

Το τρίτο γκρουπ αποτελείται από την Ουκρανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, το Ισραήλ, τη Γεωργία, τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, τη Σλοβακία, την Αλβανία, τη Σκωτία, το Κόσοβο και την Ισλανδία.

Οι ομάδες του τέταρτου και του πέμπτου γκρουπ

Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας έχουν τοποθετηθεί η Κύπρος, οι Νήσοι Φερόε, η Φινλανδία, η Μολδαβία, η Αρμενία, η Βουλγαρία, το Λουξεμβούργο, το Καζακστάν, η Λετονία, το Σαν Μαρίνο, η Λευκορωσία και η Εσθονία.

Τέλος, το πέμπτο γκρουπ περιλαμβάνει έξι ομάδες: τη Μάλτα, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λιθουανία, την Ανδόρα, το Γιβραλτάρ και το Λιχτενστάιν.

Η Εθνική Ελλάδας περιμένει πλέον την κλήρωση της 6ης Δεκεμβρίου, προκειμένου να μάθει τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στον δρόμο για το Euro 2028.