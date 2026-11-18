Οι Λος Άντζελες Λέικερς πέτυχαν σπουδαία ανατροπή απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς, επικρατώντας με 118-114 στην παράταση, παρότι βρέθηκαν πίσω ακόμη και με 18 πόντους.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κουέντιν Γκράιμς, ο οποίος σταμάτησε στους 47 πόντους και πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του.

Ο γκαρντ των Λέικερς ήταν ασταμάτητος από την περιφέρεια. Πέτυχε 10 τρίποντα σε 14 προσπάθειες και έδωσε στην ομάδα του τις λύσεις που χρειαζόταν για να επιστρέψει από μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Η δική του επιθετική έκρηξη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή και στην τελική επικράτηση των Λέικερς.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος πρόσθεσε 36 πόντους, έξι ριμπάουντ και επτά ασίστ. Ωστόσο, τα ποσοστά του δεν ήταν αντίστοιχα της παραγωγικότητάς του, καθώς είχε 5/16 τρίποντα.

Για τη Σάρλοτ, ο Μπράντον Μίλερ ήταν ο κορυφαίος σκόρερ με 28 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και δύο ασίστ, έχοντας 10/19 σουτ. Από την πλευρά του, ο Ναζ Ριντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ, δύο κλεψίματα και δύο κοψίματα.

Με τη νίκη αυτή, οι Λέικερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 13-2 και παραμένουν στην κορυφή της λίγκας, έχοντας το καλύτερο ρεκόρ. Αντίθετα, οι Χόρνετς υποχώρησαν στο 4-10.

Πηγή Βίντεο: X – Los Angeles Lakers