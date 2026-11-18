Τα επιθετικά ριμπάουντ (10 έναντι 17) αποτέλεσαν «Αχίλλειο πτέρνα» για τον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια, με τη Βίρτους να κάμπτει και την αντίσταση των «πράσινων» μετά τον Ολυμπιακό. Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 84-79 από τους Ιταλούς, για την 12η αγωνιστική της Euroleague και με το δεύτερο διαδοχικό στραβοπάτημα του «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-4. Στον αντίποδα, η Βίρτους έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε ηττών, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 5-7.

Η γραμμή ψηλών του Παναθηναϊκού στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων και απόψε, με τη Βίρτους να κυριαρχεί στους… αιθέρες, να κάνει την ανατροπή στην τρίτη περίοδο και να αντέχει σε κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης των άστοχων, κυρίως από τα 6,75 (8/26 τρίποντα), «πράσινων», που μέτρησαν και 13 λάθη!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της χαμένης μάχης των επιθετικών ριμπάουντ, ήταν εκείνο που κέρδισε ο Μουρ μετά από άστοχο τρίποντο του Φρέζιερ στο τελευταίο λεπτό, μετατρέποντας το σε καλάθι του Καρ, με το οποίο οι Ιταλοί μπήκαν σε τροχιά νίκης (81-77 στα 37΄΄ για τη λήξη).

Ο Κέντρικ Ναν οδήγησε την επίθεση του Παναθηναϊκού με 18 πόντους, αλλά 2/7 τρίποντα και 4 λάθη, ενώ εκτός… φόρμας ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο (10π., 1/7τρ., 3 λάθη). Ο αρχηγός του «τριφυλλιού», Κώστας Σλούκας, προσπάθησε με ένα ξέσπασμα του στην αρχή της τέταρτης περιόδου, όταν σημείωσε 8 σερί πόντους (από τους 10 που είχε στο ματς συνολικά), να συμπαρασύρει τους συμπαίκτες του, αλλά μάταια…

Από τους Ιταλούς, Ντιούφ και Ντιαρά σημείωσαν από 15 πόντους, ενώ από 10 μέτρησαν οι Φρέζιερ, Κοκίλα και 11 ο Μπέλο, ο οποίος συμπλήρωσε τη… διψήφια πεντάδα της ομάδας του Άλεξ Μουμπρού.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 40-43, 60-56, 84-79

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε την πρώτη περίοδο με οριακό προβάδισμα 20-19 απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, σε ένα ανταγωνιστικό ξεκίνημα, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ και να βρίσκουν διαρκώς λύσεις στην επίθεση. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν γρήγορα με 6-0 στο 2΄, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, μετρώντας 5 ασίστ και 5 λάθη, γεγονός που επέτρεψε στη Βίρτους να αντιδράσει, να αποκτήσει τον έλεγχο των ριμπάουντ και, με πρωταγωνιστή τον Ντιούφ (6π.), να κλείσει το δεκάλεπτο στο -1 (19-20).

Στη δεύτερη περίοδο η αναμέτρηση συνέχισε να έχει διακυμάνσεις, με τη Βίρτους να περνά μπροστά με 35-34 στο 16΄, μετά από τρίποντο του Κοκιλά, και τον Παναθηναϊκό να απαντά σε κάθε προσπάθεια των γηπεδούχων να αποκτήσουν διαφορά. Ο Ντιούφ συνέχισε να αποτελεί σημαντικό επιθετικό σημείο αναφοράς για τους Ιταλούς, φτάνοντας τους 13 πόντους, ενώ ο Ναν ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 10. Τα 10 λάθη, η αδυναμία στον έλεγχο των ριμπάουντ, τα 3/9 τρίποντα και τα προβλήματα στην περιφερειακή άμυνα δεν επέτρεψαν στους «πράσινους» να ξεφύγουν, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσουν το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα τριών πόντων (40-43).

Ο Παναθηναϊκός μπήκε «ζεστός» από τα 6,75 μ. στην τρίτη περίοδο και στο 23΄ είδε τον Ναν να διαμορφώνει τη μεγαλύτερη διαφορά του, το +8 (46-54). Ωστόσο, τα νέα λάθη και η αδυναμία των «πράσινων» ψηλών να ελέγξουν τα επιθετικά ριμπάουντ έδωσαν στη Βίρτους δεύτερες ευκαιρίες, με αποτέλεσμα οι Ιταλοί να απαντήσουν με σερί 8-0 και να ισοφαρίσουν σε 54-54 στο 26΄. Με τον Μουρ να παίρνει ακόμη ένα επιθετικό ριμπάουντ μετά από άστοχο τρίποντο του Μπέλο, οι γηπεδούχοι πέρασαν και πάλι μπροστά, με 58-56, περίπου 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη της περιόδου. Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε ξανά τον δρόμο προς το καλάθι μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου, με τη Βίρτους να αξιοποιεί την επιθετική δυστοκία των φιλοξενούμενων και να κλείνει την τρίτη περίοδο στο +4 (60-56).

Ένα ξέσπασμα του Σλούκα στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να σημειώσει 8 σερί πόντους (2 τρίποντα), έφερε την ανατροπή (62-64), αλλά η χαλαρή περιφερειακή άμυνα της ελληνικής ομάδα επέτρεψε σε Φρέζιερ και Μπέλο να βρουν τα μακρινά σουτ για το 71-66 στο 36΄. Ο Μπόνγκα από τη γραμμή των ελευθέρων βολών (3/3) και ο Ναν με ντράιβ κράτησαν τους «πράσινους» σε απειλητική θέση (73-71), αλλά το φάουλ του Γιαμπουσέλε μετά από κερδισμένο τζάμπολ της Βίρτους και η τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Ομπράντοβιτς διαμόρφωσαν το 76-71 στο 38΄, ενώ καλάθι και φάουλ που κέρδισε ο Ντιαρά έφεραν τον Παναθηναϊκό στο -7 (79-72), λίγο πριν το φινάλε

Ο Ναν μάζεψε γρήγορα τη διαφορά από τα 6,75 (79-75), ο Λεσόρ κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το 79-77 στο 1.12 πριν το φινάλες, αλλά το πολύτιμο επιθετικό ριμπάουντ του Μουρ μετά από άστοχο τρίποντο του Φρέζιερ έκρινε το ματς. Η μπάλα κατέηξε στον Καρ, ο οποίος έγραψε το 81-77 στα 37΄΄ πριν τη λήξη, με τον Ναν να κόβεται στην επόμενη επίθεση και τον Μουρ να σφραγίζει τη νίκη με 83-77.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Περούγκα, Πέρες, Ζαμόισκι

Οι συνθέσεις:

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Άλεξ Μουμπρού): Μπέλο 11 (2), Φρέζιερ 10 (2), Καρ 8 (2), Κοκίλα 10 (2), Μουρ 9, Έντουαρντς 2, Μπαλντάσο, Άλστον, Χάκετ 4, Φεράρι, Ντιαρά 15, Ντιουφ 15.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο 10 (1), Μπάντιο, Σλούκας 10 (2), Χέιζ-Ντέιβις 9 (1), Ρογκαβόπουλος, Ναν 18 (2), Λεσόρ 9, Γιαμπουσέλε 7 (1), Μπόνγκα 10 (1), Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου 6.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ