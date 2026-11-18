Πάνω από 1.000 νεαροί ποδοσφαιριστές από 48 εθνικές ομάδες σε ολόκληρο τον κόσμο ρίχνονται στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17 του Κατάρ, το οποίο κάνει πρεμιέρα αύριο (19/11) στη Ντόχα.

Το τουρνουά περιλαμβάνει συνολικά 104 αναμετρήσεις και θα κορυφωθεί στις 13 Δεκεμβρίου με τον μεγάλο τελικό στο στάδιο «Ahmad bin Ali». Στη μεγάλη αυτή γιορτή δίνει το παρών για πρώτη φορά στην ιστορία της και η Εθνική Παίδων (Κ17) της Ελλάδας, που πήρε το εισιτήριο μέσα από τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τον περασμένο Μάρτιο.

Αυτή είναι η δεύτερη από τις πέντε διαδοχικές διοργανώσεις που έχει αναλάβει το Κατάρ μέχρι το 2029, εφαρμόζοντας το διευρυμένο μοντέλο των 48 ομάδων που έκανε πρεμιέρα πέρυσι. Συνολικά επτά χώρες καταγράφουν την παρθενική τους συμμετοχή στον θεσμό: η Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, η Μοζαμβίκη, η Ρουμανία, η Σερβία, η Τανζανία και το Βιετνάμ.

Όλες οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Aspire Zone, στην περιοχή Αλ Ραγιάν της Ντόχα, έως και τον τελικό, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στο χωρητικότητας 45.000 θεατών Στάδιο Αχμάντ μπιν Άλι (που είχε φιλοξενήσει 7 αγώνες στο Μουντιάλ του 2022).

Στα γήπεδα του Aspire θα διεξάγονται έως και οκτώ παιχνίδια την ημέρα κατά τη διάρκεια των ομίλων και της φάσης των «32». Η συγκέντρωση όλων των αγώνων σε ένα ενιαίο συγκρότημα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά πρακτική, επιτρέποντας σε φιλάθλους και σκάουτερ να παρακολουθούν τα κορυφαία ταλέντα από ένα μόνο σημείο.

Για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο στόχος είναι η παράταση της παραμονής του στη διοργάνωση και μετά την ολοκλήρωση των ομίλων στις 27 Νοεμβρίου. Η πρόκριση στους «32» θεωρείται απολύτως εφικτός και αυτονόητος στόχος για αυτή την ταλαντούχα γενιά ποδοσφαιριστών (γεννημένων το 2009*), που εκπροσωπεί τη χώρα μας για πρώτη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου U17.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ απέσυραν τη συμμετοχή τους επικαλούμενες λόγους ασφαλείας, με τη Δομινικανή Δημοκρατία να παίρνει τη θέση τους. Έτσι, οι 48 χώρες που συμμετέχουν, κατανεμημένες ανά συνομοσπονδία, είναι οι ακόλουθες:

AFC (Ασία): Αυστραλία, Κίνα, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν, Βιετνάμ.

CAF (Αφρική): Αλγερία, Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Αίγυπτος, Μάλι, Μαρόκο, Μοζαμβίκη, Σενεγάλη, Τανζανία, Ουγκάντα.

CONCACAF (Βόρεια, Κεντρική Αμερική & Καραϊβική): Κόστα Ρίκα, Κούβα, Αϊτή, Ονδούρα, Τζαμάικα, Μεξικό, Παναμάς, Δομινικανή Δημοκρατία.

CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Ισημερινός, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα.

OFC (Ωκεανία): Φίτζι, Νέα Καληδονία, Νέα Ζηλανδία.

UEFA (Ευρώπη): Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Ιρλανδία, Ρουμανία, Σερβία, Ισπανία.

Το σύστημα διεξαγωγής

Οι 48 ομάδες έχουν χωριστεί σε 12 γκρουπ των τεσσάρων. Το εισιτήριο για τη φάση των «32» θα πάρουν οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, καθώς και οι οκτώ καλύτερες τρίτες, ενώ στη συνέχεια οι αγώνες γίνονται νοκ-άουτ μέχρι τον τελικό.

Η σύνθεση των 12 ομίλων

1ος όμιλος: Κατάρ, Παναμάς, Αίγυπτος, Ελλάδα

2ος όμιλος: Νότια Κορέα, Ουγκάντα, Νέα Καληδονία, Ισημερινός

3ος όμιλος: Αργεντινή, Αυστραλία, Μοζαμβίκη, Δανία

4ος όμιλος: Γαλλία, Αϊτή, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη

5ος όμιλος: Ιταλία, Τζαμάικα, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν

6ος όμιλος: Σενεγάλη, Κροατία, Κούβα, Τατζικιστάν

7ος όμιλος: Μάλι, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Βιετνάμ

8ος όμιλος: Ισπανία, Κίνα, Φίτζι, Μαρόκο

9ος όμιλος: Βραζιλία, Ιρλανδία, Τανζανία, Κόστα Ρίκα

10ος όμιλος: Δομινικανή Δημοκρατία (αντικατέστησε τις ΗΠΑ), Μαυροβούνιο, Χιλή, Αλγερία

11ος όμιλος: Μεξικό, Ρουμανία, Καμερούν, Βενεζουέλα

12ος όμιλος: Ιαπωνία, Κολομβία, Σερβία, Ονδούρα