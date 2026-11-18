Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς προέκυψε στον Ολυμπιακό, καθώς ο Αμερικανός σέντερ ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο παίκτης δεν αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με την κατάστασή του να προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους της ομάδας.

Τι έδειξε η πρώτη ιατρική εξέταση

Τα πρώτα νέα από την ιατρική εκτίμηση είναι καθησυχαστικά. Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση από τους γιατρούς του Ολυμπιακού, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο του Τζόουνς.

Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί για να υπάρξει οριστική εικόνα σχετικά με την κατάστασή του. Ο Αμερικανός θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση και να δείξουν αν υπάρχει λόγος περαιτέρω ανησυχίας για τον Ολυμπιακό.