Αγωνία επικρατεί στον Ολυμπιακό για τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια διεθνούς φιλικής αναμέτρησης της Κολομβίας και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.

Ο μέσος των «ερυθρόλευκων» αντικαταστάθηκε στο 43ο λεπτό, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο τραυματισμός προήλθε από μια άτσαλη κίνηση, την ώρα που ο ποδοσφαιριστής δεχόταν πίεση από αντίπαλό του. Το αριστερό του πόδι φαίνεται να γύρισε με άσχημο τρόπο, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το μέγεθος της ζημιάς.

Η εικόνα του Πουέρτα κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική. Ο διεθνής μέσος δεν μπορούσε να συνεχίσει την αναμέτρηση και απομακρύνθηκε με φορείο, εμφανώς επηρεασμένος από τον τραυματισμό του.

Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Πουέρτα

Η σοβαρότητα της κατάστασής του προκαλεί προβληματισμό τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στην Εθνική Κολομβίας. Οι φόβοι για σημαντική ζημιά στο γόνατο είναι έντονοι, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την έκταση του τραυματισμού.

Ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί στο αριστερό του γόνατο.

Τα αποτελέσματα των ιατρικών ελέγχων αναμένονται με μεγάλη αγωνία από τις δύο πλευρές. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η εθνική ομάδα της Κολομβίας περιμένουν να μάθουν αν ο τραυματισμός είναι σοβαρός και πόσο θα επηρεάσει τη συνέχεια της παρουσίας του στους αγωνιστικούς χώρους.

Πηγή Βίντεο: X – Mateo Corredor, Alejandro Cortes