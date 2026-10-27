Ο Μπαπέ κατηγορείται για προσβολή των εθνικών αισθημάτων των Κινέζων και αντιμετωπίζει κύμα έντονων αντιδράσεων

Ο Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων και βιώνει τη μαζική ακύρωση των χορηγικών του συμβολαίων στην Κίνα, εξαιτίας ενός βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και τον δείχνει να αστειεύεται με τον ιστορικό ηγέτη της χώρας, Μάο Τσετούνγκ.

Συγκεκριμένα, τρεις κινεζικές εταιρείες-κολοσσοί —η Dongpeng (ενεργειακά ποτά), η Mengniu (γαλακτοκομικά) και η Milkground (τυροκομικά)— ανακοίνωσαν τον άμεσο τερματισμό της συνεργασίας τους με τον Γάλλο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, επικαλούμενες «μηδενική ανοχή» απέναντι σε πράξεις που προσβάλλουν τα εθνικά αισθήματα.

Η κρίση ξεκίνησε όταν ο ποδοσφαιριστής εμφανίστηκε να σχολιάζει διάφορα χιουμοριστικά μοντάζ (memes) που κυκλοφορούν με το πρόσωπό του. Στο επίμαχο απόσπασμα, αναφέρει ότι το πιο αστείο που έχει δει είναι μια φωτογραφία όπου τα χαρακτηριστικά του έχουν τοποθετηθεί πάνω σε έναν άνδρα που ο ίδιος αποκαλεί «Κινέζο δικτάτορα».

Αν και το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) επισημαίνει ότι η αυθεντικότητα του βίντεο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα από τα πολλά ψηφιακά μοντάζ στα οποία ο Μπαπέ απεικονίζεται ως ιστορική προσωπικότητα χωρίς να έχει ο ίδιος πρότερη γνώση.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο αστείο παραβίασε μια αυστηρή «κόκκινη γραμμή» για την Κίνα. Ο Μάο Τσετούνγκ, ο οποίος απεβίωσε το 1976, ήταν ο ηγέτης της κομμουνιστικής επανάστασης και ο ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949, με αποτέλεσμα να παραμένει μέχρι σήμερα ένας εξαιρετικά σεβαστός επίσημος ήρωας του κράτους.

Οι αντιδράσεις στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν αμέσως τεράστιες διαστάσεις, με το θέμα της διακοπής της συνεργασίας της Dongpeng να ξεπερνά τις 430 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα Weibo, όπου χιλιάδες χρήστες καταδίκασαν τη συμπεριφορά του και ζήτησαν μποϊκοτάζ ή ακόμη και νομικές προσφυγές εναντίον του. Παράλληλα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών πήρε θέση για το ζήτημα, χαρακτηρίζοντας απόλυτα φυσική τη μαζική απόρριψη δηλώσεων που πληγώνουν τον λαό της χώρας.

Τέλος, σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης The Paper, η δημόσια τηλεόραση CCTV φέρεται να προχώρησε στην αναστολή μετάδοσης των αγώνων της ισπανικής La Liga στους οποίους συμμετέχει ο Μπαπέ, καθώς και στην πλήρη κατάργηση των διαφημίσεών του, μια πληροφορία που ωστόσο δεν έχει διασταυρωθεί ακόμη από ανεξάρτητες πηγές.