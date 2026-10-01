Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά η πρώτη δίκη βουλευτή

Με τη βουλευτή Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα ανοίγει αύριο στις 2 Οκτώβριου ο κύκλος της Δικαιοσύνης για τους 4 γαλάζιους βουλευτές που κατηγορούνται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε 4 ξεχωριστές υποθέσεις.

Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για πλημμελήματα, ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση.

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Η βουλευτής είχε ζητήσει την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, επιμένοντας πως θα λάμψει η αλήθεια και θα αποδειχθεί περίτρανα η αθωότητα της: «Εξακολουθώ να θεωρώ, ότι και η πλημμεληματική δίωξη αποτελεί ύψιστη αμφισβήτηση της τιμής και της υπόληψης μου, καθώς είναι απολύτως άδικη, αβάσιμη και νομικά αστήρικτη. Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης μου, με απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τη βεβαιότητα, ότι η αθωότητα μου θα λάμψει οριστικά Ενώπιον της», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωση της τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, η βουλευτής φέρεται ότι προσπάθησε με παρεμβασή της να μεσολαβήσει, ώστε να μην πληρώσει πρόστιμο κτηνοτρόφος της εκλογικής της περιφέρειας.

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Πρόκειται για παραγωγό που σε έλεγχο μετά από καταγγελία, βρέθηκε να έχει λιγότερα ζώα από αυτά που δήλωνε. Η παρέμβαση αποσκοπούσε σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, στην αλλαγή του αριθμού των ζώων στην κτηνιατρική βάση ώστε να φαίνονται λιγότερα και να μην πληρώσει πρόστιμο. Στην υπόθεση εμπλέκεται και τοπικός κτηνίατρος, ο οποίος φέρεται να έκανε παρέμβαση στο μητρώο.

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Η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα, εκτός από το γεγονός ότι αποτελεί την πρώτη δίκη βουλευτή, έχει μεγάλη σημασία και για έναν ακόμα λόγο. Για πρώτη φορά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν οι νόμιμες επισυνδέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Οι ηχογραφημένες συνομιλίες δηλαδή, πάνω στις οποίες στηρίζονται οι περισσότερες υποθέσεις του σκανδάλου των παράνομων επιδοτήσεων.