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Στο Άγιον Όρος ο Αλέξης Τσίπρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 20:53
Στο Άγιον Όρος ο Αλέξης Τσίπρας
«Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…» Αλέξης Τσίπρας

«Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…»αναφέρει στην αναρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος  συνεχίζει ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις.

ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Αλέξης Τσίπρας

Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης καταλήγει στην αναρτησή του

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