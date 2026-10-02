Αφροδίτη Λατινοπούλου: Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου δεν θα γίνει υπό τουρκική επιτήρηση

Για επικίνδυνη διολίσθηση στο θέμα του «καλωδίου» κάνει λόγο η Αφροδίτη Λατινοπούλου, χαρακτηρίζοντας «πολιτική παγίδα τα σενάρια περί ενημέρωσης της Άγκυρας». Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δηλώνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ενημέρωση πέραν των προβλεπόμενων NAVTEX τονίζοντας πως «τα ήρεμα νερά πνίγουν την εθνική αξιοπρέπεια».

Ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα χρησιμοποιεί για τους κυβερνητικούς χειρισμούς: «Αντί να κλείσει κάθε παράθυρο συζήτησης και παρερμηνείας, εμφανίζει «λαγούς» να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη. Οι ντροπιαστικές δηλώσεις – παραδοχές του κ. Συρίγου και τα μισόλογα περί «μιας απλής ενημέρωσης» δημιουργούν ακριβώς το κλίμα που χρειάζεται η Άγκυρα για να πει αύριο: «Μας ενημερώσατε, άρα μας αναγνωρίζετε ρόλο».