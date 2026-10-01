Πολυεθνικό μήνυμα από Κύπρο εν μέσω τουρκικών προκλήσεων

Μεγάλη παρέλαση για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου είχαμε σήμερα στη Λευκωσία.

Πάνω από την πόλη πέταξαν και ελληνικά F-16 Viper, που σταθμεύουν μόνιμα στην Κύπρο.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία έβγαζε το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis για έρευνες μεταξύ Κύπρου και τουρκικών ακτών, με στόχο την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου.