«Πυρά» στον Τσίπρα για την επίσκεψη στο Άγιον Όρος

Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται από χθες στο Άγιον Όρος, με την παρουσία του εκεί, να προκαλεί την αντίδραση τόσο του Άδωνι Γεωργιάδη, όσο και του Παύλου Πολάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας, παρόλο που δηλώνει άθεος, επισκέπτεται την Αθωνική Πολιτεία για δεύτερη φορά, αφού στο σημείο είχε βρεθεί και το 2014, όντας αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτηση του στο Χ, σχολιάζει επικριτικά την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να ταξιδέψει στο Άγιον Όρος, σχολιάζοντας τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.”Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος”…

Ο Παύλος Πολάκης είχε επίσης επικριτική διάθεση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο να στέκεται στην παρουσία του συζύγου της Αθηνάς Λινού στο πλευρό του πρόεδρου της ΕΛ.Α.Σ.

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε τηλεοπτική της συνέντευξη ανέφερε πως η χώρα δεν χρειάζεται άλλους «θεομπαίχτες» και διερωτήθηκε αν ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στο Άγιον Όρος για να «ψάλλει».