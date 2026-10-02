Παράταση για τους Patriot

Οκτώ νέα εξοπλιστικά εν μέσω τουρκικών προκλήσεων

Απόφαση για τους ελληνικούς Patriot, που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, πήρε χθες το ΚΥΣΕΑ.

Την ίδια ώρα, συνεχίζει την προκλητική ρητορική της η Άγκυρα, ενώ «κλείδωσε» και η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Όλες οι πληροφορίες από τον Κώστα Σαρικά.