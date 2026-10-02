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Παράταση για τους Patriot

Οκτώ νέα εξοπλιστικά εν μέσω τουρκικών προκλήσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/10/2026 15:18

Απόφαση για τους ελληνικούς Patriot, που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, πήρε χθες το ΚΥΣΕΑ.

Την ίδια ώρα, συνεχίζει την προκλητική ρητορική της η Άγκυρα, ενώ «κλείδωσε» και η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Όλες οι πληροφορίες από τον Κώστα Σαρικά.

 

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