Αναβλήθηκε η πρώτη δίκη βουλευτή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η πρώτη δίκη βουλευτή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μονομελές Εφετείο αποφάσισε αναβολή της δίκης της Κατερίνας Παπακώστα ύστερα από αίτημα συνηγόρων υπεράσπισης λόγω κωλύματων που δήλωσαν.
Η υπόθεση αφορά υπόθεση κτηνοτρόφου που σε έλεγχο βρέθηκε να έχει λιγότερα βοοειδή από αυτά που είχε δηλώσει. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία η γαλάζια βουλευτής παρενέβη για να υπάρξει – σε συνεργασία με στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και τοπικό κτηνίατρο- «διόρθωση» στην κτηνιατρική βάση και να μην πληρώσει πρόστιμο ο παραγωγός.
Οι πλημμεληματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι για ηθική αυτουργία, σε απάτη υπολογιστή, ψευδή βεβαίωση και απιστία.
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