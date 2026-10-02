Αναβλήθηκε η πρώτη δίκη βουλευτή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η πρώτη δίκη βουλευτή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μονομελές Εφετείο αποφάσισε αναβολή της δίκης της Κατερίνας Παπακώστα ύστερα από αίτημα συνηγόρων υπεράσπισης λόγω κωλύματων που δήλωσαν.

Η υπόθεση αφορά υπόθεση κτηνοτρόφου που σε έλεγχο βρέθηκε να έχει λιγότερα βοοειδή από αυτά που είχε δηλώσει. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία η γαλάζια βουλευτής παρενέβη για να υπάρξει – σε συνεργασία με στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και τοπικό κτηνίατρο- «διόρθωση» στην κτηνιατρική βάση και να μην πληρώσει πρόστιμο ο παραγωγός.

Οι πλημμεληματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι για ηθική αυτουργία, σε απάτη υπολογιστή, ψευδή βεβαίωση και απιστία.