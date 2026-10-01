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Κομισιόν κατά Ελλάδας – Καθησυχάζει ο υπουργός – Ανησυχούν οι αγρότες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 20:42

Ως «τεχνική διαδικασία που δεν προεξοφλεί απόφαση» χαρακτηρίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την έκθεση της Κομισιόν για όσα συμβαίνουν ακόμη και τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράγοντες της κτηνοτροφίας, πάντως, υποστηρίζουν ότι η έκθεση της Κομισιόν είναι πολύ σημαντική, γιατί προαναγγέλλει μπλόκο σε ευρωπαϊκές πληρωμές.

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