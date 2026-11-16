Μήνυμα από Βρυξέλλες για το καλώδιο

Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση σε σχέση με την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών.

Την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI) και το τουρκολιβυκό μνημόνιο έθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τα δύο ζητήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών, με την ελληνική πλευρά να επιμένει στην ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και στην απρόσκοπτη προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Τι είπε ο Γεραπετρίτης για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι οι εργασίες για το έργο GSI πρέπει να ολοκληρωθούν χωρίς εμπόδια και σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου αποτελεί έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και στρατηγικής σημασίας.

Στο τραπέζι και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε επίσης το ζήτημα της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Η Ευαγγελία Τσικρίκα μας ενημερώνει.