Συντελεστής δόμησης: Στο Μαξίμου έξι δήμαρχοι με τον Μητσοτάκη

Στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου μπαίνει σήμερα, το ζήτημα του συντελεστή δόμησης στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στις 13:00, παρουσία έξι δημάρχων της περιοχής.

Αφορμή για τη συνάντηση αποτελεί επιστολή που είχαν αποστείλει οι δημοτικές αρχές προς την κυβέρνηση, ζητώντας να εξεταστεί το θέμα του καθορισμού ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης.

Η συζήτηση αφορά ένα ζήτημα με άμεσο ενδιαφέρον για τον πολεοδομικό σχεδιασμό των δήμων, καθώς συνδέεται με τους όρους δόμησης και την ανάπτυξη των περιοχών τους.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις προτάσεις που θα τεθούν στη σύσκεψη ή για τις αποφάσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τη συνάντηση.