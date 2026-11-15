Στο ΠΑΣΟΚ η Νίνα Κασιμάτη

Την προσχώρηση της Νίνα Κασιμάτη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα επισφραγίσει η αυριανή συνάντηση της με το Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Η συνάντηση τους στις 13:00 δίνει τέλος στο σίριαλ της μετακίνησης της από τον ΣΥΡΙΖΑ που κράτησε σχεδόν έναν χρόνο.

Γιώτα Πούλου και Θεοδώρα Τζάκρη (ως συνεργαζόμενη) αναμένεται να είναι τα επόμενα κεφάλαια στη διεύρυνση της Χαριλάου Τρικούπη.