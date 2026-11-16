Το Πολυτεχνείο με μια λέξη: Το μήνυμα Ανδρουλάκη με τους νέους

Με τη συμμετοχή 12 νέων και μια λέξη, ο Νίκος Ανδρουλάκης στέλνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, το μήνυμά του για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Σε ανάρτησή του, έδωσε έμφαση στον ρόλο της νέας γενιάς και στη διαχρονική σημασία των αγώνων του Πολυτεχνείου.

«Οι νέοι δεν είναι μόνο το μέλλον. Είναι το παρόν που αλλάζει τον κόσμο. Τότε και τώρα, το Πολυτεχνείο ζει σε κάθε γενιά που διεκδικεί», έγραψε χαρακτηριστικά.