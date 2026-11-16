Πρώτη αποχώρηση από την ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα – Γιατί αποχώρησε η Χρυσή Γκαβανίδου

Την πρώτη αποχώρηση στελέχους καταγράφει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα. Η Χρυσή Γκαβανίδου ανακοίνωσε ότι αποχωρεί τόσο από το Εθνικό Συμβούλιο, όσο και από το νέο κόμμα, αφήνοντας αιχμές για άνιση μεταχείριση, οργανωτικά προβλήματα και πολιτικές διαφωνίες.

Η Γκαβανίδου συμμετείχε στο Εθνικό Συμβούλιο εκπροσωπώντας τη Θεσσαλονίκη, ενώ είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Κινήματος Πολιτών Δανειοληπτών. Την απόφασή της γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, διευκρινίζοντας ότι το αίτημα διαγραφής της είχε σταλεί ηλεκτρονικά στις 8 Νοεμβρίου 2025.

Οι αιχμές για τη Θεσσαλονίκη και το ιδιωτικό χρέος

Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για προβλήματα στην εσωτερική λειτουργία του φορέα, υποστηρίζοντας ότι η άνιση αντιμετώπιση των μελών περιορίζει τις δυνατότητες ισότιμης συμμετοχής.

Παράλληλα, εκφράζει ανοιχτά τη διαφωνία της με την πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. για το ιδιωτικό χρέος, με αφορμή το νομοσχέδιο Πιερρακάκη. Όπως υποστηρίζει, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά αμοιβαία επωφελής λύση μεταξύ δανειοληπτών και πιστωτών, ενώ θεωρεί ότι δεν ενσωματώθηκαν προτάσεις του κινήματος δανειοληπτών.

Απευθύνοντας μάλιστα μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνει ότι η προσπάθεια για μια δεύτερη πολιτική ευκαιρία θα έπρεπε να στηρίζεται στους όρους και τις ανάγκες των πολιτών και όχι στις απαιτήσεις των πιστωτών.

«Δεν θα συμβιβαστούμε σε προτάσεις κομμάτων που δεν προστατεύουν τις περιουσίες μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι δεν αποσύρεται από τη δημόσια και κοινωνική δράση. Όπως επισημαίνει, θα συνεχίσει να συμμετέχει στον συνδικαλισμό και στα κινήματα, δίνοντας έμφαση στην προστασία των δανειοληπτών, πλέον χωρίς κομματική ταυτότητα.

Η αποχώρηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΛ.Α.Σ. βρίσκεται σε φάση οργανωτικής συγκρότησης, με τις εσωτερικές διαφωνίες να έρχονται στο προσκήνιο λίγο πριν από τις ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια.