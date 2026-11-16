Φρένο στη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Προς αναθεώρηση οδεύει το σχέδιο για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή επτά δημάρχων από τα βόρεια προάστια.

Η βασική αλλαγή αφορά τη δυνατότητα των Δήμων να αποφασίζουν αν θα αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο πολεοδομικό εργαλείο και σε ποια έκταση. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης από έναν Δήμο σε άλλον.

Τι αποφασίστηκε στο Μαξίμου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη σύσκεψη, η κυβέρνηση αφήνει πλέον μεγαλύτερο περιθώριο αποφάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δήμαρχοι θα μπορούν να επιλέξουν αν θα εφαρμόσουν το μέτρο, αν θα προχωρήσουν σε αλλαγές ή αν δεν θα κάνουν καθόλου χρήση του.

Στη συνάντηση ακούστηκαν διαφορετικές θέσεις. Ορισμένοι δήμαρχοι εμφανίστηκαν αντίθετοι στην εφαρμογή του εργαλείου, άλλοι τάχθηκαν υπέρ της πλήρους αξιοποίησής του, ενώ υπήρξαν και προτάσεις για σημαντικές τροποποιήσεις.

Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών.

Μας ενημερώνει η Χρίστίνα Κράτση.