Στο ΠΑΣΟΚ εντάσσεται η Νίνα Κασιμάτη – Συνάντηση με Ν. Ανδρουλάκη

Στο ΠΑΣΟΚ εντάσσεται η ανεξάρτητη βουλευτής Β΄ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του κόμματος.

Η επανένταξή της επισφραγίστηκε με τη συνάντηση που είχε στις 13:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος την υποδέχθηκε στο γραφείο του.

Με την προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ενισχύει τη δύναμή της, αριθμώντας πλέον 27 βουλευτές.

Η συνάντηση έγινε στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ και όχι στο γραφείο του στη Βουλή . “Για συμβολικούς λόγους” όπως ειπώθηκε. “Επανέρχεται στη δημοκρατική παράταξη” είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, “επιστρέφω στο κόμμα μου” τόνισε η ίδια. Όταν αποχωρώντας οι δημοσιογράφοι, ρωτήθηκε για παλιότερη κριτική της στο ΠΑΣΟΚ, η Νίνα Κασιμάτη απάντησε πώς θα τοποθετηθεί συνολικά.