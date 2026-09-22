Δεν έπεισαν τα μέτρα της ΔΕΘ – Πίεση στην κυβέρνηση

Τι έδειξαν τα πρώτα ευρήματα της δημοσκόπησης του ALPHA

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε με ορίζοντα το 2030 φαίνεται μέχρι στιγμής να μην χαίρουν εκτίμησης από ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας.

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Κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες νιώθουν ότι δεν συμπεριλήφθηκαν στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κρίνουν αρνητικά την κυβέρνηση, την ώρα που το μεγάλο εκλογικό κοινό των αναποφάσιστων αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις επόμενες εκλογές.

Δεν τους αφορούν τα μέτρα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Alco για το δελτίο ειδήσεων του ALPHA, το 82% δηλώνει ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν τους αφορούν.

Την ίδια ώρα, το 67% προτιμά αλλαγή διακυβέρνησης, ενώ μόλις το 25% ζητά να δοθεί μια τρίτη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα δύο αυτά στοιχεία θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβληματισμό στο κυβερνητικό επιτελείο, αφού φαίνεται πως η απήχηση της ΝΔ σε περισσότερα ακροατήρια συρρικνώνεται γύρω από το σημαντικό ποσοστό του 25%.

Το «κλειδί» του 25%

Το ποσοστό που θα πάρει η ΝΔ θα είναι καθοριστικό για την μορφή της διακυβέρνησης της χώρας την επόμενη ημέρα, καθώς αν η ΝΔ δεν περάσει τον πήχη του 25%, δεν θα πάρει το μπόνους των τουλάχιστον 20 εδρών και τότε θα πρέπει να αναζητηθούν περιθώρια συνεργασίας με άλλα κόμματα ή το σενάριο των δεύτερων εκλογών.

INTIME

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ εμφανίζεται πρώτη αλλά με ποσοστό μικρότερο του 25%, την ώρα που η ψαλίδα με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) παραμένει κάτω από τις 10 μονάδες, ενώ οι αναποφάσιστοι εξακολουθούν να εμφανίζονται ως δεύτερο «κόμμα».

Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου: