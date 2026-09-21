Η μεγάλη δημοσκόπηση του Alpha

Απόψε και αύριο στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων μη χάσετε την μεγάλη δημοσκόπηση του ALPHA.

Οι πολίτες παίρνουν θέση για όσα άκουσαν, αλλά και όσα δεν άκουσαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αξιολογούν την οικονομική τους κατάσταση, τα μέτρα της κυβέρνησης και τις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης.

Απαντούν στο ποιο πρόγραμμα θεωρούν περισσότερο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, στο τι θα ψήφιζαν αν είχαμε σήμερα εκλογές και αν φοβούνται κλιμάκωσή της έντασης με την Τουρκία και ένα θερμό επεισόδιο. Μαζί με τον Αντώνη Σρόιτερ, στο στούντιο ο διευθύνων σύμβουλος της ALCO, Κώστας Παναγόπουλος.