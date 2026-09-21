Βίντεο: Καταγγελίες για “κερκόπορτα βοσκοτόπια χωρίς ζώα”

Την πλήρη αντίθεση του με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο εκφράζει ο προέδρος των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) Νίκος Κακκαβάς. Όπως καταγγέλλει, η υπερψήφιση ανοίγει “κερκόπορτα για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα”.

Ο Νίκος Κακκαβάς που πρωταγωνίστησε στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πήρε το λόγο κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή και ήταν ιδιαίτερα επικριτικός.