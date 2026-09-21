LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

16:45
ALPHA NEWS

Βίντεο: Καταγγελίες για “κερκόπορτα βοσκοτόπια χωρίς ζώα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 18:01

Την πλήρη αντίθεση του με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο εκφράζει ο προέδρος των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) Νίκος Κακκαβάς. Όπως καταγγέλλει, η υπερψήφιση ανοίγει “κερκόπορτα για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα”.

Ο Νίκος Κακκαβάς που πρωταγωνίστησε στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πήρε το λόγο κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή και ήταν ιδιαίτερα επικριτικός.

Αποκλειστικό: Καταγγελίες για νομοσχέδιο- «επιστροφή» ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκλειστικό: Καταγγελίες για νομοσχέδιο- «επιστροφή» ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης