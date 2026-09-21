Βίντεο: Καταγγελίες για “κερκόπορτα βοσκοτόπια χωρίς ζώα”
Την πλήρη αντίθεση του με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο εκφράζει ο προέδρος των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) Νίκος Κακκαβάς. Όπως καταγγέλλει, η υπερψήφιση ανοίγει “κερκόπορτα για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα”.
Ο Νίκος Κακκαβάς που πρωταγωνίστησε στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πήρε το λόγο κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή και ήταν ιδιαίτερα επικριτικός.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις