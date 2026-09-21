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Κλειστά χαρτιά από Κασιδιάρη

Συνταγματολόγοι: «Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 21:12

Στήριξη στο Κόμμα  “Ελλήνων Συμμαχία” που έχουν ιδρύσει τρεις πρώην βουλευτές των «Σπαρτιατών», εξέφρασε σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Άφησε πάντως ανοικτό το αν θα θέσει υποψηφιότητα με το συγκεκριμένο κόμμα ή αν θα κατεβεί  στις προσέχεις εκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε κάποια περιφέρεια.

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