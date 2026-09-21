Κλειστά χαρτιά από Κασιδιάρη
Συνταγματολόγοι: «Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος»
Στήριξη στο Κόμμα “Ελλήνων Συμμαχία” που έχουν ιδρύσει τρεις πρώην βουλευτές των «Σπαρτιατών», εξέφρασε σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης.
Άφησε πάντως ανοικτό το αν θα θέσει υποψηφιότητα με το συγκεκριμένο κόμμα ή αν θα κατεβεί στις προσέχεις εκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε κάποια περιφέρεια.
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