Κλειστά χαρτιά από Κασιδιάρη

Στήριξη στο Κόμμα “Ελλήνων Συμμαχία” που έχουν ιδρύσει τρεις πρώην βουλευτές των «Σπαρτιατών», εξέφρασε σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Άφησε πάντως ανοικτό το αν θα θέσει υποψηφιότητα με το συγκεκριμένο κόμμα ή αν θα κατεβεί στις προσέχεις εκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε κάποια περιφέρεια.