Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο το θάνατο του Γ. Μαζωνάκη

Αντιπαράθεση ξέσπασε σήμερα στη Βουλή για τους ελέγχους στα ιδιωτικά ιατρεία και το κατά πόσο αυτοί, είναι ουσιαστικοί.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε και πάλι επίθεση στην γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς την, απατεώνισσα.

Πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην υπουργό Υγείας και την κυρία Καρυστιανού, με αφορμή δηλώσεις της περί κβαντικής ιατρικής.